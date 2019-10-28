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Світоліна з перемоги розпочала захист титулу на Підсумковому турнірі WTA

Новини » Спорт    28.10.2019 - 14:38
Світоліна з перемоги розпочала захист титулу на Підсумковому турнірі WTA
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

У матчі першого туру групи вона обіграла чешку Кароліну Плішкову

Перша ракетка України Еліна Світоліна з перемоги стартувала на Підсумковому чемпіонаті Жіночої тенісної асоціації (WTA) в китайському Шеньчжені. Про це повідомляється в Twitter турніру.

У матчі першого туру групи українка обіграла представницю Чехії Кароліну Плішкову з рахунком 7:6(14:12), 6:4. Тривалість протистояння склала 1 годину 53 хвилини.

Це була дев'ята зустріч суперниць, Світоліна здобула четверту поспіль перемогу. Попереднього разу тенісистки зустрічались минулого року на цьому ж чемпіонаті.

У групі також зіграють канадка Бьянка Андрееску і румунка Симона Халеп, які проведуть свій матч сьогодні, 28 жовтня, не раніше 15:00 за Києвом. З групи до півфіналу вийдуть по 2 найсильніші тенісистки.

Матчі групового етапу будуть проходити протягом шести днів (по два в день), півфінали відбудуться в суботу, 2 листопада, а фінал - 3 листопада.

Світоліна є чинною чемпіонкою цього турніру. У торішньому фіналі, який відбувся в Сінгапурі, вона перемогла американку Слоан Стівенс.

У 2017 році Еліна не змогла пробитися в півфінал, завершивши виступ після матчів в групі: українка програла Каролін Гарсії і майбутній чемпіонці Каролін Возняцкі і здобула перемогу над Сімоною Халеп.

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