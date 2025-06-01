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Світоліна перевернула гру з Паоліні та повторила свій рекорд на "Ролан Гаррос"

Париж, Неділя 01 червня 2025 14:34
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Світоліна перевернула гру з Паоліні та повторила свій рекорд на "Ролан Гаррос" Фото: Еліна Світоліна (instagram.com/elisvitolina)
Автор: Андрій Костенко

Перша ракетка України Еліна Світоліна у драматичному поєдинку здоллала четверту в світовому рейтингу італійку Жасмін Паоліні та вп'яте в своїй кар'єрі вийшла в чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

"Ролан Гаррос", 1/8 фіналу

Жасмін Паоліні (Італія) – Еліна Світоліна (Україна) – 6:4, 6:7, 1:6

Передмова до гри

На паризькому "мейджорі" Світоліна чотири рази виходила до чвертьфінальної стадії – у 2015, 2017, 2020, 2023 роках. І це її найвище досягнення на турнірі.

За п'ятий вихід в чвертьфінал Еліна суперничала з італійкою Паоліні, яка у попередньому колі вибила з турніру іншу українку – Юлію Стародубцеву.

Це було друге протистояння Світоліної та Паоліні. Перше відбулось на цьогорічному Australian Open. Тоді, в третьому раунді, українка здолала суперницю в поєдинку з камбеком – 2:6, 6:4, 6:0.

Як пройшов матч

Світоліна стартувала дуже невдало – 0:3. Потім, включивши морально-вольові якості, стала виправляти ситуацію. І навіть зробила це, зрівнявши рахунок – 4:4. Але віддала для цього дуже багато сил. Наступний гейм на подачі суперниці програла без бою, під нуль. На своїх м'ячах нав'язали боротьбу: мала три можливості взяти очко, але все ж програла. Перший сет за Паоліні – 6:4.

Друга партія стартувала за схожим сценарієм. Світоліна знову відпустила суперницю в рахунку – 1:4. Потім стала виправляти ситуацію і зрівняла рахунок - 5:5, відігравши при цьому три матч-пойнти Паоліні. Зрештою справа дійшла до тай-брейку, де українка виграла в непростій боротьбі - 8:6.

Схоже, цей момент став переломним для Світоліної, а італійка, яка була дуже близькою до успіху, просто попливла. У третій партії українка буквально розірвала суперницю - 6:1.

Цікаво, що за сценарієм цей матч дуже нагадував іхній поєдинок в Австралії. Тоді Світоліна також поступалася на старті, але переломила хід протистояння і впевнено завершила його на свою користь.

Таким чином Світоліна уп'яте в кар'єрі вийшла в чвертьфінал "Ролан Гаррос".

Раніше розповіли про неймовірне досягнення Світоліної на ґрунтових кортах у поточному сезоні.

Також написали про рекордні призові, які українки отримають на Відкритому чемпіонаті Франції-2025.

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Теніс Еліна Світоліна
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