Світоліна перевернула гру з Паоліні та повторила свій рекорд на "Ролан Гаррос"

"Ролан Гаррос", 1/8 фіналу

Жасмін Паоліні (Італія) – Еліна Світоліна (Україна) – 6:4, 6:7, 1:6

На паризькому "мейджорі" Світоліна чотири рази виходила до чвертьфінальної стадії – у 2015, 2017, 2020, 2023 роках. І це її найвище досягнення на турнірі.

За п'ятий вихід в чвертьфінал Еліна суперничала з італійкою Паоліні, яка у попередньому колі вибила з турніру іншу українку – Юлію Стародубцеву.

Це було друге протистояння Світоліної та Паоліні. Перше відбулось на цьогорічному Australian Open. Тоді, в третьому раунді, українка здолала суперницю в поєдинку з камбеком – 2:6, 6:4, 6:0.

Світоліна стартувала дуже невдало – 0:3. Потім, включивши морально-вольові якості, стала виправляти ситуацію. І навіть зробила це, зрівнявши рахунок – 4:4. Але віддала для цього дуже багато сил. Наступний гейм на подачі суперниці програла без бою, під нуль. На своїх м'ячах нав'язали боротьбу: мала три можливості взяти очко, але все ж програла. Перший сет за Паоліні – 6:4.

Друга партія стартувала за схожим сценарієм. Світоліна знову відпустила суперницю в рахунку – 1:4. Потім стала виправляти ситуацію і зрівняла рахунок - 5:5, відігравши при цьому три матч-пойнти Паоліні. Зрештою справа дійшла до тай-брейку, де українка виграла в непростій боротьбі - 8:6.

Схоже, цей момент став переломним для Світоліної, а італійка, яка була дуже близькою до успіху, просто попливла. У третій партії українка буквально розірвала суперницю - 6:1.

