ua en ru
Вс, 01 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Свитолина перевернула игру с Паолини и повторила свой рекорд на "Ролан Гаррос"

Париж, Воскресенье 01 июня 2025 14:34
UA EN RU
Свитолина перевернула игру с Паолини и повторила свой рекорд на "Ролан Гаррос" Фото: Элина Свитолина (instagram.com/elisvitolina)
Автор: Андрей Костенко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в драматическом поединке одолела четвертую в мировом рейтинге итальянку Жасмин Паолини и в пятый раз в своей карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

"Ролан Гаррос", 1/8 финала

Жасмин Паолини (Италия) - Элина Свитолина (Украина) - 6:4, 6:7, 1:6

Предисловие к игре

На парижском "мэйджоре" Свитолина четыре раза выходила в четвертьфинальную стадию - в 2015, 2017, 2020, 2023 годах. И это ее наивысшее достижение на турнире.

За пятый выход в четвертьфинал Элина соперничала с итальянкой Паолини, которая в предыдущем круге выбила из турнира другую украинку - Юлию Стародубцеву.

Это было второе противостояние Свитолиной и Паолини. Первое состоялось на нынешнем Australian Open. Тогда, в третьем раунде, украинка одолела соперницу в поединке с камбэком - 2:6, 6:4, 6:0.

Как прошел матч

Свитолина стартовала очень неудачно - 0:3. Затем, включив морально-волевые качества, стала исправлять ситуацию. И даже сделала это, сравняв счет - 4:4. Но отдала для этого очень много сил. Следующий гейм на подаче соперницы проиграла без боя, под ноль. На своих мячах навязали борьбу: имела три возможности взять очко, но все же проиграла. Первый сет за Паолини - 6:4.

Вторая партия стартовала по похожему сценарию. Свитолина снова отпустила соперницу в счете - 1:4. Затем стала исправлять ситуацию и сравняла счет - 5:5, отыграв при этом три матч-пойнта Паолини. В конце концов дело дошло до тай-брейка, где украинка выиграла в непростой борьбе - 8:6.

Похоже, этот момент стал переломным для Свитолиной, а итальянка, которая была очень близкой к успеху, просто поплыла. В третьей партии украинка буквально разорвала соперницу - 6:1.

Интересно, что по сценарию этот матч очень напоминал их поединок в Австралии. Тогда Свитолина также уступала на старте, но переломила ход противостояния и уверенно завершила его в свою пользу.

Таким образом Свитолина в пятый раз в карьере вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос".

Ранее рассказали о невероятном достижении Свитолиной на грунтовых кортах в текущем сезоне.

Также написали о рекордных призовых, которые украинки получат на Открытом чемпионате Франции-2025.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина
NEWS
Запорожье массированно атаковали "Шахеды": видео последствий
Запорожье массированно атаковали "Шахеды": видео последствий
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам