Світоліна отримала нагороду Жіночої тенісної асоціації за сезон-2023

Титулована українка виграла приз за підсумками 2023 року. У боротьбі за нагороду вона випередила чеських тенісисток Вондроушову та Мухову, а також Се Шувей з Тайваню і нейтральну росіянку Павлюченкову.

Світоліна повернулася на корт після народження доньки навесні. Упродовж року вона відіграла понад 1000 місць у рейтингу професіоналок, виграла турнір у Страсбурзі та дійшла до півфіналу Вімблдона, вибивши навіть першу ракетку світу Свьонтек. Восени українка взяла паузу через проблеми зі стопою, але завершить сезон у топ-25 класифікації WTA.

Новий сезон Світоліна розпочне з турніру в Окленді на початку січня. Змагання в Новій Зеландії – традиційний етап підготовки до Australian Open. Там українська тенісистка розпочне виступи в основній сітці мейджора.

Переможці інших номінацій Жіночої тенісної асоціації-2023: