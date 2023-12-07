Свьонтек несподівано віддала першість у списку найоплачуваніших атлеток світу: хто в лідерах

Провідні тенісистки планети окупували рейтинг найбільш оплачуваних спортсменок за підсумками 2023 року. Однак, перша ракетка світу Іга Свьонтек не змогла підкорити цю висоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportico .

Польська зірка поступилася юній американці Корі Гауфф у класифікації найоплачуваніших жінок у спорті. 19-річна уродженка Флориди заробила 22,7 млн доларів упродовж року.

Гауфф у 2023-му заробила 6,7 млн "зелених" призових. Натомість різноманітні спонсорські угоди принесли їй ще 16 мільйонів. Тим часом Свьонтек випередила американську тенісистку за гонорарними виплатами (9,9 млн доларів), але відстала майже на 4 мільйони в питанні рекламних контрактів.

Трійку найбагатших цьогоріч атлеток закрила американо-китайська фрістайлістка Ейлін Гу. Вона впродовж року збагатилася на 20 млн доларів. При цьому призові лижної акробатки склали" "жалюгідні" 27 тисяч "зелених", решта – виплати спонсорів. Загалом у топ-15 найбільш оплачуваних спортсменок дев'ять місць відійшло тенісисткам.

Топ-15 найоплачуваніших атлеток у 2023 році: