ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Свьонтек несподівано віддала першість у списку найоплачуваніших атлеток світу: хто в лідерах

Четвер 07 грудня 2023 12:55
UA EN RU
Свьонтек несподівано віддала першість у списку найоплачуваніших атлеток світу: хто в лідерах Фото: Іга Свьонтек програла Корі Гауфф за межами корту (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Провідні тенісистки планети окупували рейтинг найбільш оплачуваних спортсменок за підсумками 2023 року. Однак, перша ракетка світу Іга Свьонтек не змогла підкорити цю висоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportico.

Польська зірка поступилася юній американці Корі Гауфф у класифікації найоплачуваніших жінок у спорті. 19-річна уродженка Флориди заробила 22,7 млн доларів упродовж року.

Гауфф у 2023-му заробила 6,7 млн "зелених" призових. Натомість різноманітні спонсорські угоди принесли їй ще 16 мільйонів. Тим часом Свьонтек випередила американську тенісистку за гонорарними виплатами (9,9 млн доларів), але відстала майже на 4 мільйони в питанні рекламних контрактів.

Трійку найбагатших цьогоріч атлеток закрила американо-китайська фрістайлістка Ейлін Гу. Вона впродовж року збагатилася на 20 млн доларів. При цьому призові лижної акробатки склали" "жалюгідні" 27 тисяч "зелених", решта – виплати спонсорів. Загалом у топ-15 найбільш оплачуваних спортсменок дев'ять місць відійшло тенісисткам.

Топ-15 найоплачуваніших атлеток у 2023 році:

  1. Корі Гауфф (теніс) – 22,7 млн доларів
  2. Іга Свьонтек (теніс) – 21,9 млн
  3. Ейлін Гу (фрістайл) – 20 млн
  4. Емма Радукану (теніс) – 16,2 млн
  5. Наомі Осака (теніс) – 15 млн
  6. Аріна Сабаленко (теніс) – 12,2 млн
  7. Єлена Рибакіна (теніс) – 9,5 млн
  8. Джессіка Пегула (теніс) – 9 млн
  9. Сімона Байлз (спортивна гімнастика) – 8,5 млн
  10. Неллі Корда (гольф) – 7,9 млн
  11. Алекс Морган (футбол) – 6,9 млн
  12. Меган Рапіно (футбол) – 6,8 млн
  13. Лейла Фернандес (теніс) – 6,1 млн
  14. Мікаела Шиффрін (гірські лижі) – 6,1 млн
  15. Онс Жабер (теніс) – 5,7 млн

Свьонтек несподівано віддала першість у списку найоплачуваніших атлеток світу: хто в лідерах

До слова, полька Свьонтек піднялася в топ-10 тенісисток в історії за тижнями нагорі рейтингу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО