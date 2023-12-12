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Свитолина получила награду Женской теннисной ассоциации за сезон-2023

Сент-Питерсберг, Вторник 12 декабря 2023 12:55
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Свитолина получила награду Женской теннисной ассоциации за сезон-2023 Фото: Элина Свитолина заслужила признание WTA (facebook.com/elinasvitolinaofficial)
Автор: Антон Федорцив

Украинская спортсменка Элина Свитолина стала "Возвращением года" по версии руководящей организации профессионалок – Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.

Титулованная украинка выиграла приз по итогам 2023 года. В борьбе за награду она опередила чешских теннисисток Вондроушову и Мухову, а также Се Шувэй из Тайваня и нейтральную россиянку Павлюченкову.

Свитолина вернулась на корт после рождения дочери весной. За год она отыграла более 1000 мест в рейтинге профессионалок, выиграла турнир в Страсбурге и дошла до полуфинала Уимблдона, выбив даже первую ракетку мира Свентек. Осенью украинка взяла паузу из-за проблем со стопой, но завершит сезон в топ-25 классификации WTA.

Новый сезон Свитолина начнет с турнира в Окленде в начале января. Соревнования в Новой Зеландии – традиционный этап подготовки к Australian Open. Там украинская теннисистка начнет выступления с основной сетки мэйджора.

Победители других номинаций Женской теннисной ассоциации-2023:

  • теннисистка года: Ига Свентек
  • прогресс года: Чжэн Циньвэнь
  • новичок года: Мирра Андреева
  • дуэт года: Сторм Хантер/Элизе Мертенс
  • тренер года: Томаш Викторовски

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Теннис Элина Свитолина
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