Свитолина получила награду Женской теннисной ассоциации за сезон-2023

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA .

Титулованная украинка выиграла приз по итогам 2023 года. В борьбе за награду она опередила чешских теннисисток Вондроушову и Мухову, а также Се Шувэй из Тайваня и нейтральную россиянку Павлюченкову.

Свитолина вернулась на корт после рождения дочери весной. За год она отыграла более 1000 мест в рейтинге профессионалок, выиграла турнир в Страсбурге и дошла до полуфинала Уимблдона, выбив даже первую ракетку мира Свентек. Осенью украинка взяла паузу из-за проблем со стопой, но завершит сезон в топ-25 классификации WTA.

Новый сезон Свитолина начнет с турнира в Окленде в начале января. Соревнования в Новой Зеландии – традиционный этап подготовки к Australian Open. Там украинская теннисистка начнет выступления с основной сетки мэйджора.

Победители других номинаций Женской теннисной ассоциации-2023: