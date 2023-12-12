Свитолина получила награду Женской теннисной ассоциации за сезон-2023
Украинская спортсменка Элина Свитолина стала "Возвращением года" по версии руководящей организации профессионалок – Женской теннисной ассоциации (WTA).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.
Титулованная украинка выиграла приз по итогам 2023 года. В борьбе за награду она опередила чешских теннисисток Вондроушову и Мухову, а также Се Шувэй из Тайваня и нейтральную россиянку Павлюченкову.
Свитолина вернулась на корт после рождения дочери весной. За год она отыграла более 1000 мест в рейтинге профессионалок, выиграла турнир в Страсбурге и дошла до полуфинала Уимблдона, выбив даже первую ракетку мира Свентек. Осенью украинка взяла паузу из-за проблем со стопой, но завершит сезон в топ-25 классификации WTA.
Новый сезон Свитолина начнет с турнира в Окленде в начале января. Соревнования в Новой Зеландии – традиционный этап подготовки к Australian Open. Там украинская теннисистка начнет выступления с основной сетки мэйджора.
Победители других номинаций Женской теннисной ассоциации-2023:
- теннисистка года: Ига Свентек
- прогресс года: Чжэн Циньвэнь
- новичок года: Мирра Андреева
- дуэт года: Сторм Хантер/Элизе Мертенс
- тренер года: Томаш Викторовски
К слову, американка Гауфф сенсационно возглавила список самых оплачиваемых спортсменок планеты.
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