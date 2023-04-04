Світоліна отримала чергове запрошення на скромний турнір

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram турніру .

28-річна українка отримала вайлдкард від організаторів змагань. Ґрунтовий турнір ITF у К'яссо запланований на 10-16 квітня.

Світоліна з початком місяця відновила професіональні виступи. Українська тенісистка брала річну паузу в кар'єрі через вагітність і народження доньки. Найкраща тенісистка в історії України набиратиме форму переважно на турнірах із ґрунтовим покриттям.

Швейцарський Axion Open – турнір серії ITF W60K під егідою Міжнародної федерації тенісу. Призовий фонд змагань складе скромні 60 тисяч доларів. На такому рівні Світоліна не виступала з 2013 року, коли виграла турніру ITF в українському Донецьку.

Раніше організатори Вімблдона вирішили зняти дискваліфікацію з гравців, які представляють Росію і Білорусь. Вони зможуть зіграти на турнірі "Великого шолома" в нейтральному статусі. Торік мейджора виплатив солідний штраф за бан для росіян і білорусів.