ua ru
Вт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Світоліна отримала чергове запрошення на скромний турнір

Новость на русском →
К'яссо, Вівторок 04 квітня 2023 15:29
Світоліна отримала чергове запрошення на скромний турнір Фото: Еліна Світоліна в американському Чарльстоні (facebook.com/CreditOneCharlestonOpen)
Автор: Антон Федорців

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна розширила список змагань перед Відкритим чемпіонатом Франції турніром Axion Open у швейцарському К'яссо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram турніру.

28-річна українка отримала вайлдкард від організаторів змагань. Ґрунтовий турнір ITF у К'яссо запланований на 10-16 квітня.

Світоліна з початком місяця відновила професіональні виступи. Українська тенісистка брала річну паузу в кар'єрі через вагітність і народження доньки. Найкраща тенісистка в історії України набиратиме форму переважно на турнірах із ґрунтовим покриттям.

Швейцарський Axion Open – турнір серії ITF W60K під егідою Міжнародної федерації тенісу. Призовий фонд змагань складе скромні 60 тисяч доларів. На такому рівні Світоліна не виступала з 2013 року, коли виграла турніру ITF в українському Донецьку.

Раніше організатори Вімблдона вирішили зняти дискваліфікацію з гравців, які представляють Росію і Білорусь. Вони зможуть зіграти на турнірі "Великого шолома" в нейтральному статусі. Торік мейджора виплатив солідний штраф за бан для росіян і білорусів.

До слова, українка Світоліна поступилася представниці Казахстану в першому поєдинку після повернення на корт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис Элина Свитолина
NEWS
Зима ніяк не відступить. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні
Зима ніяк не відступить. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні
DAILY
Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну