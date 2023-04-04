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Свитолина получила очередное приглашение на скромный турнир

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Кьяссо, Вторник 04 апреля 2023 15:33
Свитолина получила очередное приглашение на скромный турнир Фото: Элина Свитолина в американском Чарльстоне (facebook.com/CreditOneCharlestonOpen)
Автор: Антон Федорцив

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина расширила список соревнований перед Открытым чемпионатом Франции турниром Axion Open в швейцарском Кьяссо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram турнира.

28-летняя украинка получила уайлд-кард от организаторов соревнований. Грунтовый турнир ITF в Кьяссо запланирован на 10-16 апреля.

Свитолина с началом месяца возобновила профессиональные выступления. Украинская теннисистка брала годовую паузу в карьере из-за беременности и рождения дочери. Лучшая теннисистка в истории Украины будет набирать форму преимущественно на турнирах с грунтовым покрытием.

Швейцарский Axion Open – турнир серии ITF W60K под эгидой Международной федерации тенниса. Призовой фонд соревнований составит скромные 60 тысяч долларов. На таком уровне Свитолина не выступала с 2013 года, когда выиграла турнир ITF в украинском Донецке.

Ранее организаторы Уимблдона решили снять дисквалификацию с игроков, представляющих Россию и Беларусь. Они смогут сыграть на турнире "Большого шлема" в нейтральном статусе. В прошлом году мэйджор выплатил солидный штраф за бан для россиян и белорусов.

К слову, украинка Свитолина уступила представительнице Казахстана в первом поединке по возвращении на корт.

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