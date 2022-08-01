Свитолина осталась единственной украинкой в топ-50 рейтинга WTA

Ассоциация обновила рейтинг лучших теннисисток планеты. Безусловным лидером классификации осталась полька Ига Свентек (8396 очков). В топ-3 также вошли Анетт Контавейт (Эстония) и Мария Саккари из Греции.

27-летняя Свитолина осталась лучшей среди украинок. Беременная теннисистка потеряла одну позицию, но удержалась в пятидесятке лучших – 44-е место (1201 пункт).

Тем временем две строчки потеряла Ангелина Калинина и оказалась на 52-й позиции (1091 очко). Также в топ-100 сохранили места Марта Костюк (805), Даяна Ястремская (766) и Леся Цуренко (707). Наибольший прогресс у Екатерины Байндль. 28-летняя украинка взлетела на 56 позиций и сейчас 134-я в мире.

Ранее четверо украинок получили места в основной сетке Открытого чемпионата США. К Калининой, Костюк, Ястремской и Цуренко еще могут присоединиться три соотечественницы после квалификации.