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Свитолина осталась единственной украинкой в топ-50 рейтинга WTA

Фото: Элина Свитолина временно прекратила выступления (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Пять украинских теннисисток во главе с Элиной Свитолиной попали в первую сотню обновленной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.

Ассоциация обновила рейтинг лучших теннисисток планеты. Безусловным лидером классификации осталась полька Ига Свентек (8396 очков). В топ-3 также вошли Анетт Контавейт (Эстония) и Мария Саккари из Греции.

27-летняя Свитолина осталась лучшей среди украинок. Беременная теннисистка потеряла одну позицию, но удержалась в пятидесятке лучших – 44-е место (1201 пункт).

Тем временем две строчки потеряла Ангелина Калинина и оказалась на 52-й позиции (1091 очко). Также в топ-100 сохранили места Марта Костюк (805), Даяна Ястремская (766) и Леся Цуренко (707). Наибольший прогресс у Екатерины Байндль. 28-летняя украинка взлетела на 56 позиций и сейчас 134-я в мире.

Ранее четверо украинок получили места в основной сетке Открытого чемпионата США. К Калининой, Костюк, Ястремской и Цуренко еще могут присоединиться три соотечественницы после квалификации.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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ТеннисЭлина Свитолина