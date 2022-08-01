Світоліна залишилася єдиною українкою в топ-50 рейтингу WTA

Асоціація оновила рейтинг найкращих тенісисток планети. Безумовним лідером класифікації залишилася полька Іга Свьонтек (8396 очок). До топ-3 також увійшли Анетт Контавейт (Естонія) і Марія Саккарі з Греції.

27-річна Світоліна залишилася найкращою серед українок. Вагітна тенісистка втратила одну позицію, але втрималася в п'ятдесятці найкращих – 44-те місце (1201 пункт).

Тим часом дві сходинки втратила Ангеліна Калініна та опинилася на 52-й позиції (1091 око). Також у топ-100 зберегли місця Марта Костюк (805), Даяна Ястремська (766) та Леся Цуренко (707). Найбільший прогрес у Катерини Байндль. 28-річна українка злетіла на 56 позицій і нині 134-та в світі.

Раніше четверо українок отримали місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.