Свитолина опустилась на седьмое место в рейтинге WTA

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/Wimbledon)

Первая ракетка Украины не смогла защитить очки на турнире в Майами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на две позиции в обновленном рейтинге WTA и стала седьмой в списке мировой теннисной квалификации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные организции за 1 апреля.

Украинка не смогла защитить очки на турнире серии Premier Mandatory в Майами, США, проиграв во втором круге. Сейчас в ее активе 5020 пунктов.

Первой ракеткой мира осталась японка Наоми Осака. Вплотную к ней подобралась румынка Симона Халеп, которая после выступления в Майами сумела обойти чешку Петру Квитову. Еще одна представительница Чехи Каролина Плишкова поднялась с седьмой на четвертую позицию, голландка Кики Бертенс - на шестую, австралийка Эшли Барти - на девятую.

Напомним, украинские теннисистки на Miami Open показали худший результат в сезоне.