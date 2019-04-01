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Свитолина опустилась на седьмое место в рейтинге WTA

Новости » Спорт    01.04.2019 - 10:01
Свитолина опустилась на седьмое место в рейтинге WTA
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/Wimbledon)

Первая ракетка Украины не смогла защитить очки на турнире в Майами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на две позиции в обновленном рейтинге WTA и стала седьмой в списке мировой теннисной квалификации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные организции за 1 апреля.

Украинка не смогла защитить очки на турнире серии Premier Mandatory в Майами, США, проиграв во втором круге. Сейчас в ее активе 5020 пунктов.

Первой ракеткой мира осталась японка Наоми Осака. Вплотную к ней подобралась румынка Симона Халеп, которая после выступления в Майами сумела обойти чешку Петру Квитову. Еще одна представительница Чехи Каролина Плишкова поднялась с седьмой на четвертую позицию, голландка Кики Бертенс - на шестую, австралийка Эшли Барти - на девятую.

Напомним, украинские теннисистки на Miami Open показали худший результат в сезоне.

Первая ракетка мира сохранит за собой звание по итогам турнира в Майами Свитолина покинет топ-5 мирового рейтинга
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