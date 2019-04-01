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Світоліна опустилася на сьоме місце в рейтингу WTA

Новини » Спорт    01.04.2019 - 10:01
Світоліна опустилася на сьоме місце в рейтингу WTA
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/Wimbledon)

Перша ракетка України не змогла захистити очки на турнірі в Майамі

Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на дві позиції в оновленому рейтингу WTA і стала сьомою в списку світової тенісної кваліфікації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані організції за 1 квітня.

Українка не змогла захистити очки на турнірі серії Premier Mandatory в Майамі, США, програвши у другому колі. Зараз в її активі 5020 пунктів.

Першою ракеткою світу залишилася японка Наомі Осака. Впритул до неї підібралася румунка Симона Халеп, яка після виступу в Маямі зуміла обставити чешку Петру Квітову. Ще одна представниця Чехи Кароліна Плішкова піднялася з сьомої на четверту позицію, голландка Кікі Бертенс - на шосту, австралійка Ешлі Барті - на дев'яту.

Нагадаємо, українські тенісистки на Miami Open показали найгірший результат в сезоні.

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