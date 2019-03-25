Свитолина покинет топ-5 мирового рейтинга

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/Wimbledon)

Выше украински в списке поднимутся Бертенс и Плишкова

Первая ракетка Украины Элина Свитолина по итогам турнира Premier Mandatory в Майами потеряет две позиции и опустится на 7 место рейтинга WTA. Об это сообщает sport.ua.

Свитолина покинула Miami Open на стадии второго круга. В свою очередь, Кики Бертенс из Голландии и чешка Каролина Плишкова выиграли свои матчи в третьем круге, поэтому они обе со следующего понедельника поднимутся выше украинки в рейтинге.

Также отмечается, что продолжается борьба за лидерство в рейтинге. Румынка Симона Халеп и чешка Петра Квитова имеют шанс подвинуть японку Наоми Осаку с первого места, если выйдут в финал турнира. Обе претендентки находятся в разных частях сетки и теоретически могут провести очную битву за теннисную корону в финале.

На данный момент Свитолина занимает 5 строчку в рейтинге WTA.

Напомним, украинские теннисистки на Miami Open показали худший результат в сезоне.