Свитолина опустилась на одну позицию в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и занимает седьмое место в обновленном за 24 февраля рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

На прошлой неделе она не смогла преодолеть стартовый раунд турнира в Дубае, проиграв американке Дженнифер Брэйди.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вернулась в топ-25 рейтинга, добавив одну позицию. Она также завершила борьбу на турнире в ОАЭ в матче первого круга. Украинка в трех сетах проиграла россиянке Веронике Кудерметовой.

Третья представительница Украины в первой сотне рейтинга WTA Екатерина Козлова опустилась на 10 строчек и занимает 99 место.

Серьезный прогресс показала Марта Костюк, которая поднялась сразу на 27 строчек и стала 141 ракеткой мира. Это удалось сделать благодаря завоеванию титула на турнире ITF в Каире.

На этой неделе Элина Свитолина и Даяна Ястремская выступят на турнире в Дохе (Катар).

В рейтинге по-прежнему лидирует австралийка Эшли Барти, на втором месте идет румынка Симона Халеп, третья позиция за представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

Канадка Бьянка Андрееску поднялась на четвертую строчку, американка Софья Кенин - на пятую, голландка Кики Бертенс - на шестую, американка Серена Уильямс - на восьмую.

Напомним, команда Японии стала соперником женской сборной Украины по теннису в Кубке Федерации.