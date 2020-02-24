Свитолина опустилась на одну позицию в рейтинге WTA

Ястремская вернулась в топ-25
Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и занимает седьмое место в обновленном за 24 февраля рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.
На прошлой неделе она не смогла преодолеть стартовый раунд турнира в Дубае, проиграв американке Дженнифер Брэйди.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вернулась в топ-25 рейтинга, добавив одну позицию. Она также завершила борьбу на турнире в ОАЭ в матче первого круга. Украинка в трех сетах проиграла россиянке Веронике Кудерметовой.
Третья представительница Украины в первой сотне рейтинга WTA Екатерина Козлова опустилась на 10 строчек и занимает 99 место.
Серьезный прогресс показала Марта Костюк, которая поднялась сразу на 27 строчек и стала 141 ракеткой мира. Это удалось сделать благодаря завоеванию титула на турнире ITF в Каире.
На этой неделе Элина Свитолина и Даяна Ястремская выступят на турнире в Дохе (Катар).
Top players @ashbarty, @KaPliskova, @BelindaBencic, @Petra_Kvitova, @ElinaSvitolina and @SofiaKenin talk expectations ahead of @QatarTennis! pic.twitter.com/wjSYY7a7K2— WTA (@WTA) February 23, 2020
В рейтинге по-прежнему лидирует австралийка Эшли Барти, на втором месте идет румынка Симона Халеп, третья позиция за представительницей Чехии Каролиной Плишковой.
Канадка Бьянка Андрееску поднялась на четвертую строчку, американка Софья Кенин - на пятую, голландка Кики Бертенс - на шестую, американка Серена Уильямс - на восьмую.
Напомним, команда Японии стала соперником женской сборной Украины по теннису в Кубке Федерации.