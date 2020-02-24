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Світоліна опустилася на одну позицію в рейтингу WTA

Новини » Спорт     24.02.2020 - 09:27
Світоліна опустилася на одну позицію в рейтингу WTA
Фото: Еліна Світоліна (wtatennis.com)

Ястремська повернулася в топ-25

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила одну позицію і займає сьоме місце в оновленому за 24 лютого рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляється на сайті організації.

Минулого тижня вона не змогла подолати стартовий раунд турніру в Дубаї, програвши американці Дженніфер Брейді.

Друга ракетка України Даяна Ястремська повернулася в топ-25 рейтингу, додавши одну позицію. Вона також завершила боротьбу на турнірі в ОАЕ в матчі першого кола. Українка в трьох сетах програла росіянці Вероніці Кудерметовой.

Третя представниця України в першій сотні рейтингу WTA Катерина Козлова опустилася на 10 рядків і займає 99 місце.

Цього тижня Еліна Світоліна та Даяна Ястремська виступлять на турнірі в Досі (Катар).

У рейтингу як і раніше лідирує австралійка Ешлі Барті, на другому місці йде румунка Симона Халеп, третя позиція за представницею Чехії Кароліною Плішкова.

Канадка Бьянка Андрееску піднялася на четверту сходинку, американка Софія Кенін - на п'яту, голландка Кікі Бертенс - на шосту, американка Серена Вільямс - на восьму.

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