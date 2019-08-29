Свитолина обыграла Винус Уильямс и прошла в третий круг US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла американку Винус Уильямс во втором круге Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Теннисистки провели на корте 1 час и 52 минуты и завершили игру со счетом 6:4, 6:4.

Украинка продолжила свою успешную статистику в Нью-Йорке на ранних стадиях соревнований и уже 5 сезон подряд вышла в третий круг US Open.

Соперницей Элины в следующем круге может стать другая украинка Даяна Ястремская, которой еще предстоит побороться за путевку в третий круг в матче против шведки Ребекки Петерсон.

Ранее в этом году на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) уже могло произойти украинское дерби Элина Свитолина - Екатерина Козлова, но последняя снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.

Напомним, Марта Костюк не сыграет на последнем в сезоне турнире "Большого шлема".