Світоліна обіграла Вінус Вільямс і пройшла до третього кола US Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла американку Вінус Вільямс у другому колі Відкритого чемпіонату США (US Open). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Тенісистки провели на корті 1 годину і 52 хвилини і завершили гру з рахунком 6:4, 6:4.

Українка продовжила свою успішну статистику в Нью-Йорку на ранніх стадіях змагань і вже 5 сезон поспіль вийшла до третього кола US Open.

Суперницею Еліни в наступному колі може стати інша українка Даяна Ястремська, якій ще належить поборотися за путівку до третього кола в матчі проти шведки Ребекки Петерсон.

Раніше цього року на Відкритому чемпіонаті Франції (Roland Garros) вже могло відбутися українське дербі Еліна Світоліна - Катерина Козлова, але остання знялася зі змагань через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, Марта Костюк не зіграє на останньому в сезоні турнірі "Великого шолома".