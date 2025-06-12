Харлан поза збірною України: хто замінить найтитулованішу спортсменку на Євро-2025
Національна команда України з фехтування офіційно оголосила склад на майбутній чемпіонат Європи, що стартує 14 червня в італійській Генуї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації фехтування України.
Хто у заявці збірної
До складу української команди увійшли 26 спортсменів: 14 жінок та 12 чоловіків. Вони змагатимуться у трьох видах зброї – шаблі, рапірі та шпазі — як в особистих, так і в командних турнірах.
У складі збірної немає головної зірки українського фехтування Ольги Харлан. Причини її неучасті не уточнюються.
Зазначимо, що в складі присутні дві партнерки Харлан по "золотій" олімпійській команді шаблісток на Олімпіаді-2024 – Аліна Комащук і Олена Кравацька.
У Геную поїде єдина чинна чемпіонка Європи в складі "синьо-жовтих" – Влада Харькова (шпага). А також ще одна призерка торішнього Євро – Дарія Миронюк (рапіра).
Крім них на чемпіонаті континенту виступить, зокрема, велика група дебютантів. У жінок це: Олександра Бондар, Дар'я Гонцова (обидві – шабля) та Анна Максименко (шпага). У чоловіків – Богдан Боговін (шабля), Єлізар Дирда та Максим Гаравський (обидва – рапіра).
Скільки медалей розіграють на Євро
Чемпіонат Європи стартує 14 червня та триватиме до 19-го числа.
Загалом на турнірі буде розіграно 12 комплектів медалей – по 6 у чоловічих і жіночих категоріях.
Хто така Ольга Харлан
Уродженка Миколаєва. Дворазова чемпіонка та багаторазова призерка Олімпійських ігор у командних та індивідуальних змаганнях. Фехтуванням почала займатися в 9 років, а на дорослому рівні дебютувала в 14.
У складі збірної України поїхала на Олімпійські ігри-2008 та завоювала золоту медаль в командній першості. На лондонських Іграх здобула "бронзу" в індивідуальній шаблі, а в Ріо-де-Жанейро та Парижі повторила це досягнення. На Олімпіаді-2016 виграла срібну нагороду з командою, а на Іграх-2024 – друге "золото".
Загалом завоювала 6 олімпійських медалей (2 золотих, 1 срібна, 3 бронзових). Після Парижа-2024 стала найтитулованішою олімпійкою України.
Раніше повідомили, що легкоатлетка Ірина Геращенко вперше стала мамою.
А тенісистка Юлія Стародубцева офіційно стала мільйонеркою після виступів на "Ролан Гаррос"-2025.