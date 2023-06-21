Світоліна назвала умову виступів на Вімблдоні-2023

28-річна українка поділилася планами на трав'яну частину сезону. Колишня третя ракетка світу займатиметься індивідуально та сподіватиметься на прихильність організаторів британського "Гренд Слему".

"Я не гратиму на тижні перед Вімблдоном, оскільки ніде не заявлялася. Я не потрапила безпосередньо на Вімблдон, оскільки заявка закрилася до того, як я повернулася в топ-100. Що ж, я сподіваюся, що можливо у мене буде шанс отримати wild card", – зізналася Світоліна.

Після відновлення виступів у квітні українська тенісистка грала на низці ґрунтових турнірів. Це дозволило їй дійти до 1/4 фіналу "Ролан Гарроса". На траві ж Світоліна провела один матч – у Бірмінгемі вона поступилася чешці Фрухвіртовій у двох сетах.

Упродовж кар'єри досвідчена українка 9 разів грала на Вімблдонському турнірі. Найкращим досягненням Світоліної залишається півфінал у 2019 році. Там вона поступилася майбутній переможниці мейджора Сімоні Халеп із Румунії.