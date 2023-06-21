UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Світоліна назвала умову виступів на Вімблдоні-2023

Фото: Еліна Світоліна зберегла шанси поїхати до Лондона (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Третій тенісний мейджор 2023 року може відбутися без участі найсильнішої українки в історії Еліни Світоліної. Вона не змогла відібратися на Вімблдонський турнір за рейтингом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTU.

28-річна українка поділилася планами на трав'яну частину сезону. Колишня третя ракетка світу займатиметься індивідуально та сподіватиметься на прихильність організаторів британського "Гренд Слему".

"Я не гратиму на тижні перед Вімблдоном, оскільки ніде не заявлялася. Я не потрапила безпосередньо на Вімблдон, оскільки заявка закрилася до того, як я повернулася в топ-100. Що ж, я сподіваюся, що можливо у мене буде шанс отримати wild card", – зізналася Світоліна.

Після відновлення виступів у квітні українська тенісистка грала на низці ґрунтових турнірів. Це дозволило їй дійти до 1/4 фіналу "Ролан Гарроса". На траві ж Світоліна провела один матч – у Бірмінгемі вона поступилася чешці Фрухвіртовій у двох сетах.

Упродовж кар'єри досвідчена українка 9 разів грала на Вімблдонському турнірі. Найкращим досягненням Світоліної залишається півфінал у 2019 році. Там вона поступилася майбутній переможниці мейджора Сімоні Халеп із Румунії.

До слова, раніше Вінус Вільямс повторила вікове досягнення у жіночому турі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТеннисЭлина СвитолинаУимблдон