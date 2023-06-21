Свитолина назвала условие выступлений на Уимблдоне-2023

28-летняя украинка поделилась планами на травяную часть сезона. Бывшая третья ракетка мира будет заниматься индивидуально и надеяться на благосклонность организаторов британского "Грэнд Слэма".

"Я не буду играть на неделе перед Уимблдоном, поскольку нигде не заявлялась. Я не попала непосредственно на Уимблдон, поскольку заявка закрылась до того, как я вернулась в топ-100. Что ж, я надеюсь, что, возможно, у меня будет шанс получить wild card", – призналась Свитолина.

После возобновления выступлений в апреле украинская теннисистка играла в ряде грунтовых турниров. Это позволило ей дойти до 1/4 финала "Ролан Гарроса". На траве же Свитолина провела один матч – в Бирмингеме она уступила чешке Фрухвиртовой в двух сетах.

На протяжении карьеры опытная украинка 9 раз играла на Уимблдонском турнире. Лучшим достижением Свитолиной остается полуфинал в 2019 году. Там она уступила будущей победительнице мэйджора Симоне Халеп из Румынии.