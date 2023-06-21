RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Свитолина назвала условие выступлений на Уимблдоне-2023

Фото: Элина Свитолина сохранила шансы поехать в Лондон (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Третий теннисный мэйджор 2023 может состояться без участия сильнейшей украинки в истории Элины Свитолиной. Она не смогла отобраться на Уимблдонский турнир по рейтингу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTU.

28-летняя украинка поделилась планами на травяную часть сезона. Бывшая третья ракетка мира будет заниматься индивидуально и надеяться на благосклонность организаторов британского "Грэнд Слэма".

"Я не буду играть на неделе перед Уимблдоном, поскольку нигде не заявлялась. Я не попала непосредственно на Уимблдон, поскольку заявка закрылась до того, как я вернулась в топ-100. Что ж, я надеюсь, что, возможно, у меня будет шанс получить wild card", – призналась Свитолина.

После возобновления выступлений в апреле украинская теннисистка играла в ряде грунтовых турниров. Это позволило ей дойти до 1/4 финала "Ролан Гарроса". На траве же Свитолина провела один матч – в Бирмингеме она уступила чешке Фрухвиртовой в двух сетах.

На протяжении карьеры опытная украинка 9 раз играла на Уимблдонском турнире. Лучшим достижением Свитолиной остается полуфинал в 2019 году. Там она уступила будущей победительнице мэйджора Симоне Халеп из Румынии.

К слову, ранее Винус Уильямс повторила возрастное достижение в женском туре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисЭлина СвитолинаУимблдон