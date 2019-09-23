Свитолина назвала Итоговый турнир WTA своей целью на концовку сезона

Третья ракетка мира Элина Свитолина очертила свои главные цели на оставшуюся часть сезона. Об этом она заявила во время общения с журналистами накануне своего старта на турнире в Ухане, передает ее слова портал "Большой теннис Украины.

"Выступление на Итоговом турнире, конечно, это тоже моя цель. Однозначно, это моя цель на концовку сезона. Но слишком задумываться над тем, что нужно делать, я не буду. Мне осталось отыграть 3 турнира, все теннисистки довольно близко друг к другу по очкам", - сказала украинская теннисистка.

Элина Свитолина вступит в борьбу в Ухане со второго круга, где ее будет ждать победительница матча Гарбинье Мугуруса - Пэн Шуай.

В случае успешного выступления на турнире серии Premier 5 в Ухане, украинка увеличит свои шансы на участие в Итоговом турнире WTA в конце сезона, где ей необходимо защитить прошлогодний титул.

В календаре Свитолиной значатся турнир в Пекине, а также Кубок Кремля, который пройдет в столице России с 14 по 20 октября. Последний раз она приезжала на турнире в Москве в 2016 году и стала полуфиналисткой.