Світоліна, Костюк та ще дві українки дізнались суперниць на "тисячнику" в Дубаї

Основний турнір Dubai Tennis Champs 2025 стартує 16 лютого та завершиться 22-го. Матчі відбудуться на кортах з хардовим покриттям. Призовий фонд змагання – 3 мільйони 655 тисяч доларів.

Україну представлять: Марта Костюк (21-га ракетка світу), Еліна Світоліна (22-га ), Даяна Ястремська (49-та) та Ангеліна Калініна (50-та).

Костюк у першому колі зіграє з чешкою Катержиною Сіняковою (№53 WTA). Це буде перша зустріч суперниць. Костюк втретє братиме участь у турнірі в Дубаї: у 2023 році вона вийшла до другого кола змагань.

Світоліній протистоятиме "нейтральна" росіянка Анна Калинська (№18 WTA). Минулого року наша спортсменка перемогла суперницю в третьому колі турніру WTA 1000 у Римі. Наразі це їхня єдина зустріч на корті. Щодо участі в дубайському турнірі, для Світоліної це буде вже десятий старт. Найтитулованіше тенісистка України двічі тріумфувала в ОАЕ – у 2017 та 2018 роках.

Ястремська на старті зійдеться з полькою Магдою Лінетт (№36 WTA). Українка перемагала Лінетт у трьох перших очних зустрічах. Але у квітні минулого року вперше програла їй на турнірі WTA 500 в американському Чарльстоні. Ястремська вшосте зіграє в Дубаї. У 2022 році вона змогла дійти до чвертьфіналу.

Калініна розпочне турнір матчем з "нейтральною" білорускою Вікторією Азаренко (№30 WTA). У 2023 році українка програла екс-першій ракетці світу на турнірі WTA 500 в Аделаїді (Австралія). Для Калініної це буде третя участь у основній сітці змагань у Дубаї. Два роки тому вона дійшла до третього кола. До речі, переможниця матчу Калініна – Азаренко у наступному колі зіграє проти другої ракетки світу Іги Свьонтек з Польщі.