Свитолина, Костюк и еще две украинки узнали соперниц на "тысячнике" в Дубае

Основной турнир Dubai Tennis Champs 2025 стартует 16 февраля и завершится 22-го. Матчи состоятся на кортах с хардовым покрытием. Призовой фонд соревнования - 3 миллиона 655 тысяч долларов.

Украину представят: Марта Костюк (21-я ракетка мира), Элина Свитолина (22-я), Даяна Ястремская (49-я) и Ангелина Калинина (50-я).

Костюк в первом круге сыграет с чешкой Катержиной Синяковой (№53 WTA). Это будет первая встреча соперниц. Костюк в третий раз стартует на турнире в Дубае: в 2023 году она вышла во второй круг соревнований.

Свитолиной будет противостоять "нейтральная" россиянка Анна Калинская (№18 WTA). В прошлом году наша спортсменка победила соперницу в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме. Пока это их единственная встреча на корте. Что касается участия в дубайском турнире, для Свитолиной это будет уже десятый старт. Самая титулованная теннисистка Украины дважды побеждала в ОАЭ - в 2017 и 2018 годах.

Ястремская на старте сойдется с полькой Магдой Линетт (№36 WTA). Украинка побеждала Линетт в трех первых очных встречах. Но в апреле прошлого года впервые проиграла ей на турнире WTA 500 в американском Чарльстоне. Ястремская в шестой раз сыграет в Дубае. В 2022 году она смогла дойти до четвертьфинала.

Калинина начнет турнир матчем с "нейтральной" белоруской Викторией Азаренко (№30 WTA). В 2023 году украинка проиграла экс-первой ракетке мира на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Для Калининой это будет третье участие в основной сетке соревнований в Дубае. Два года назад она дошла до третьего круга. Кстати, победительница матча Калинина - Азаренко в следующем круге сыграет против второй ракетки мира Иги Свёнтек из Польши.