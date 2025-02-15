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Яннік Сіннер отримав дискваліфікацію за допінг

Субота 15 лютого 2025 12:05
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Яннік Сіннер отримав дискваліфікацію за допінг Фото: Яннік Сіннер (ausopen.com)
Автор: Андрій Костенко

Перша ракетка світового рейтингу італієць Яннік Сіннер дискваліфікований та відсторонений від тенісних змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА).

Бан Сіннера триватиме до 4 травня поточного року. Італійський тенісист пропустить усі весняні турніри АТР, на яких планував виступати. Але відбуде строк відсторонення до початку другого мейджора сезону – "Ролан Гаррос", який стартує 25 травня.

У березні минулого року на турнірі серії "Мастерс" в американському Індіан-Веллсі перша ракетка світу здав дві позитивні допінг-проби на метаболіт клостеболу. Проте незалежний трибунал Міжнародного агентства із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) визнав спортсмена невинним та не став карати. У жовтні ВАДА подало апеляцію на рішення ITIA до Спортивного арбітражного суду (CAS) з вимогою дискваліфікувати італійця на термін від одного до двох років. Розгляд цієї справи повинен був відбутися 16-17 квітня 2025 року.

Проте тенісист зіграв на випередження. Він сам пішов на співпрацю з ВАДА та погодився на дискваліфікацію. Антидопінгова агенція у відповідь ухвалила незначний термін відсторонення.

Раніше Марта Костюк програла в матчі з карколомним сюжетом на турнірі в Катарі.

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