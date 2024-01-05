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Світоліна на класі виборола місце в півфіналі турніру в Новій Зеландії

Фото: Еліна Світоліна здолала чергову суперницю за океаном (twitter.com/ASB_Classic)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено переграла чешку Маріє Боузкову в 1/4 фіналу змагань в Окленді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ASB Classic Auckland Open, 2-й раунд

Боузкова – Світоліна – 0:2 (0:6, 3:6)

 

 

Перший сет українка провела на одному диханні. Фактично Світоліна не надала чеській тенісистці ані шансу на успіх. Натомість сама виграла 6 геймів і повісила Боузковій "бублик" усього за 25 хвилин із двома ейсами та 78% виграних очок на першій подачі.

У тому ж ключі Світоліна розпочала й другу партію, доволі легко відкривши рахунок. Утім, 25-річна чешка відшукала внутрішні резерви, щоб нав'язати українській тенісистці боротьбу. Боузкова з брейком повела 3:1 і, здавалося, націлилася на камбек.

Проте, Світоліна сприйняла такий розвиток подій холоднокровно. Вона швидко відповіла своїми трьома пунктами поспіль. Зокрема, українка оформила і брейк "під нуль". Перехопивши ініціативу, Світоліна впевнено довела матч до логічної перемоги. Боузкова навіть не взяла бодай очко.

У півфіналі Світоліна зустрінеться з китаянкою Сію Ван. Матч відбудеться 6 січня. У паралельному поєдинку зійдуться американки Корі Гауфф і Емма Наварро. Загальний призовий фонд змагань в Окленді склав понад 267 тисяч доларів.

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