Свитолина на классе завоевала место в полуфинале турнира в Новой Зеландии

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно обыграла чешку Марие Боузкову в 1/4 финала соревнований в Окленде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
ASB Classic Auckland Open, 2-й раунд
Боузкова – Свитолина – 0:2 (0:6, 3:6)
Первый сет украинка провела на одном дыхании. Фактически Свитолина не предоставила чешской теннисистке ни единого шанса на успех. Сама же выиграла 6 геймов и повесила Боузковой "баранку" всего за 25 минут с двумя эйсами и 78% выигранных очков на первой подаче.
В том же ключе Свитолина начала и вторую партию, довольно легко открыв счет. Впрочем, 25-летняя чешка нашла внутренние резервы, чтобы навязать украинской теннисистке борьбу. Боузкова с брейком повела 3:1 и, казалось, нацелилась на камбэк.
Тем не менее, Свитолина восприняла такое развитие событий хладнокровно. Она быстро ответила своими тремя пунктами подряд. В частности, украинка оформила и брейк "под ноль". Перехватив инициативу, Свитолина уверенно довела матч до логической победы. Боузкова даже не взяла хотя бы очко.
В полуфинале Свитолина встретится с китаянкой Сию Ван. Матч состоится 6 января. В параллельном поединке сойдутся американки Кори Гауфф и Эмма Наварро. Общий призовой фонд соревнований в Окленде составил свыше 267 тысяч долларов.
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