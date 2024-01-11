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Світоліна, Калініна та інші дізналися перших суперниць на Australian Open

Фото: Еліна Світоліна двічі грала в чвертьфіналі австралійського мейджора (facebook.com/asbclassic)
Автор: Антон Федорців

Провідні українські тенісистки на чолі з Еліною Світоліною отримали перших опоненток в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад змагань.

Четверо найсильніших українок розпочнуть боротьбу за трофей зі стадії 1/64 фіналу. Перший цьогоріч мейджор розпочнеться 14 січня.

Перша ракетка України Еліна Світоліна отримала 19-й номер посіву. У першому колі змагань вона зустрінеться з господаркою кортів Тайлою Престон. 18-річна австралійка отримала вайлдкард від організаторів і вперше гратиме на турнірах серії "Гренд Слем".

Серйозніша суперниця дісталася Ангеліні Калініній. З досвідченою нідерландкою Аранчою Рус турнірні шляхи українки перетиналися двічі. Рахунок у протистоянні з 50-ю ракеткою світу наразі рівний – 1:1. Натомість Леся Цуренко зустрінеться з Лучією Бронцетті з Італією, а от Марта Костюк поміряється силами з американкою Клер Лю.

Розклад матчів українських тенісисток в 1/64 фіналу Australian Open-2024:

  • Калініна – Рус, 14 січня, не раніше 02:00
  • Костюк – Лю, 14 січня, не раніше 02:00
  • Світоліна – Престон, 14 січня, не раніше 02:00
  • Цуренко – Бронцетті, 14 січня, не раніше 02:00

До слова, раніше Ястремська та ще дві українки пробилися у фінал кваліфікації Australian Open.

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Australian OpenМарта КостюкТеннисЭлина Свитолина