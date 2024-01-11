Три з п'яти. Україна втратила двох тенісистів у кваліфікації Australian Open-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Australian Open, кваліфікація, 2-й раунд, жінки

Ястремська – Грамматікопулу – 2:1 (6:4, 3:6, 6:4)

Дарт – Стародубцева – 0:2 (4:6, 4:6)

Лі – Снігур – 0:2 (4:6, 2:6)

Інгліс – Завацька – 2:0 (7:6, 6:3)

Australian Open, кваліфікація, 2-й раунд, чоловіки

Ковачевіч – Сачко – 2:0 (7:6, 7:6)

Весело розпочала матч проти Валентіні Грамматікопулу з Греції Ястремська. У перших семи геймах суперниці тричі (!) обмінялися брейками. Зрештою, ініціативою заволоділа українка та зі ще одним взятим на подачі опонентки очком повела за сетами.

Утім, Грамматікопулу реваншувалася в другій партії. Цього разу вона оформила ті ж три брейки, а от Ястремська зуміла відповісти лише одним. Як наслідок, довелося грати вирішальний сет. Українська тенісистка розпочала з брейку, що й надав стратегічну перевагу. Матч-пойнт же вона реалізувала з третьої спроби.

Перемогою над Гаррієт Дарт путівку в наступний раунд завоювала Стародубцева. Британка класно розпочала, повівши 2:0 з брейком. Однак, українка не знітилася і поступово перехопила ініціативу. Сетбол вона оформила за 45 хвилин. Натомість у другій партії Стародубцева швидко заявила амбіції (3 брейки та 4:1). Дарт опиралася, але на камбек не спромоглася.

За 74 хвилин із американкою Енн Лі розібралася Снігур. Конкурентнішим виявився перший сет, де суперниці підійшли до фінального відрізку поруч (4:4). Та ще один брейк дозволив українці схилити шальки терезів на власну користь. У другій же партії Снігур дозволила представниці США взяти лише 2 очка. Сама ж закрила протистояння за 32 хвилини.

Понад дві години на корті провів Віталій Сачко. Українець в обох сетах проти американця Александара Ковачевіча бився до останнього. Однак, і в першому, і в другому випадках зазнав невдачі на тай-брейку (7:5, 7:4) і зачохлив ракетку. Та ж доля спіткала й Катаріну Завацьку, яка в двох партіях програла австралійці Меддісон Інгліс. Якщо в першому сеті українка поступилася лише на тай-брейку, то в другому здалася швидше (1:4 посеред партії та 3:6 – у підсумку).

У фіналі кваліфікації Ястремська зустрінеться з австралійкою Маєю Джойнт. Натомість Стародубцева поміряється силами з чешкою Габріелою Кнутсон. Тим часом Снігур зустрінеться з кривдницею Завацької – Меддісон Інгліс. Поєдинки заплановані на 12 січня.