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Свитолина, Калинина и другие узнали первых соперниц на Australian Open

Фото: Элина Свитолина дважды играла в четвертьфинале австралийского мэйджора (facebook.com/asbclassic)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие украинские теннисистки во главе с Элиной Свитолиной получили первых оппоненток в основной сетке Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание соревнований.

Четверо сильнейших украинок приступят к борьбе за трофей со стадии 1/64 финала. Первый в этом году мэйджор начнется 14 января.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила 19-й номер посева. В первом круге соревнований она встретится с хозяйкой кортов Тайлой Престон. 18-летняя австралийка получила уайлд-кард от организаторов и впервые сыграет на турнирах серии "Грэнд Слэм".

Более серьезная соперница досталась Ангелине Калининой. С опытной нидерландкой Аранчей Рус турнирные пути украинки пересекались дважды. Счет в противостоянии с 50-й ракеткой мира сейчас равен – 1:1. В свою очередь Леся Цуренко встретится с Лучией Бронцетти с Италией, а вот Марта Костюк померяется силами с американкой Клер Лю.

Расписание матчей украинских теннисисток в 1/64 финала Australian Open-2024:

  • Калинина – Рос, 14 января, не раньше 02:00
  • Костюк – Лю, 14 января, не раньше 02:00
  • Свитолина – Престон, 14 января, не раньше 02:00
  • Цуренко – Бронцетти, 14 января, не раньше 02:00

К слову, ранее Ястремская и еще две украинки пробились в финал квалификации Australian Open.

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Australian OpenМарта КостюкТеннисЭлина Свитолина