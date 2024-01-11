Свитолина, Калинина и другие узнали первых соперниц на Australian Open

Четверо сильнейших украинок приступят к борьбе за трофей со стадии 1/64 финала. Первый в этом году мэйджор начнется 14 января.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила 19-й номер посева. В первом круге соревнований она встретится с хозяйкой кортов Тайлой Престон. 18-летняя австралийка получила уайлд-кард от организаторов и впервые сыграет на турнирах серии "Грэнд Слэм".

Более серьезная соперница досталась Ангелине Калининой. С опытной нидерландкой Аранчей Рус турнирные пути украинки пересекались дважды. Счет в противостоянии с 50-й ракеткой мира сейчас равен – 1:1. В свою очередь Леся Цуренко встретится с Лучией Бронцетти с Италией, а вот Марта Костюк померяется силами с американкой Клер Лю.

Расписание матчей украинских теннисисток в 1/64 финала Australian Open-2024: