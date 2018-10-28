Свитолина играет в финале итогового турнира WTA

Фото: Элина Свитолина (sport-xl.org)

Украинке противостоит спортсменка из США Слоан Стивенс

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня играет в финале итогового турнира WTA. За победу на турнире в Сингапуре украинка сразится с американкой Слоан Стивенс.

Отметим, до сегодняшнего дня теннисистки провели между собой три официальных матча. Счет 2:1 в пользу Стивенс. Перед финальным поединком ни одна из них не знала поражений, выиграв на турнире по четыре поединка. Букмекеры предсказывают победу Стивенс, так как украинка в полуфинале не продемонстрировала сильную игру.

Нынешний матч является историческим для украинского тенниса. В 1993 году Андрей Медведев дошел до полуфинала итогового турнира ATP, где проиграл Питу Сампрасу.

Напомним, накануне Свитолина вышла в финал итогового турнира, обыграв нидерландку Кики Бертенс. Ее сегодняшняя соперница в своем полуфинале была сильнее теннисистки из Чехии Каролины Плишковой.

В полуфинал турнира в Сингапуре Свитолина вышла с тремя победами в групповом раунде. В предыдущем 2017 году она не смогла выйти из группы, выиграв лишь один матч.