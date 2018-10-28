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Світоліна грає у фіналі підсумкового турніру WTA

Новини » Спорт    28.10.2018 - 13:30
Фото: Еліна Світоліна (sport-xl.org)
Фото: Еліна Світоліна (sport-xl.org)

Українці протистоїть спортсменка з США Слоан Стівенс

Перша ракетка України Еліна Світоліна сьогодні грає у фіналі підсумкового турніру WTA. За перемогу на турнірі в Сінгапурі українка зіграє з американкою Слоан Стівенс.

 

Відзначимо, до сьогоднішнього дня тенісистки провели між собою три офіційні матчі. Рахунок 2:1 на користь Стівенс. Перед фінальним поєдинком жодна з них не зазнала поразок, перемігши на турнірі у чотирьох поєдинках. Букмекери пророкують перемогу Стівенс, так як українка в півфіналі не продемонструвала сильну гру.

Нинішній матч є історичним для українського тенісу. У 1993 році Андрій Медведєв дійшов до півфіналу підсумкового турніру ATP, де програв Піту Сампрасу.

Нагадаємо, напередодні Світоліна вийшла у фінал підсумкового турніру, обігравши нидерландку Кікі Бертенс. Її сьогоднішня суперниця у своєму півфіналі була сильнішою за тенісистку з Чехії Кароліну Плішкову.

До півфіналу турніру в Сінгапурі Світоліна вийшла з трьома перемогами в груповому раунді. У попередньому 2017 році вона не змогла вийти з групи, вигравши лише один матч.

 

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Новини України ТеннисСингапурЭлина Свитолина
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