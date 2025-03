Світоліна і Свьонтек насипали компліментів одна одній перед очним поєдинком на "тисячнику" в Маямі

Зустріч відбудеться в ніч проти 25 березня. Орієнтовний початок – 2:30 за київським часом.

Світоліна посідає в світовому рейтингу 22-гу сходинку, тоді як Свьонтек є другою ракеткою. Проте на корті перевага польської тенісистки незначна. Суперниці тричі грали між собою і наразі рахунок – 2:1 на користь Свьонтек. Цікаво, що всі ці матчі відбулися на різних покриттях. У 2021 році полька виграла на ґрунті в Римі. У 2023-му Світоліна взяла реванш на трав'яному корті Вімблдона. А минулого сезону Свьонтек перемогла на харді в Дубаї.

Світоліну і Свьонтек поєднують дружні взаємини та повага один до одної. Цьогоріч перед відкритим чемпіонатом Австралії вони проводили спільні тренування. Тож, цікаво було, що вони скажуть перед очною зустріччю, де одній зі спортсменок доведеться зачохлити ракетку.

"Ми з Ігою добре знаємо гру одна одної, ми вже зіграли кілька матчів. Щодо себе я відчуваю, що мені нічого втрачати, я можу тільки отримати, – розповіла Свтоліна в ефірі Tennis Channel. – Я спробую бути готовою для гри з нею, тому що в неї сильний теніс, вона велика чемпіонка і знає, як перемагати. Звичайно, мені треба буде багато зробити, щоб її здолати, але я готова до цього".

У свою чергу Свьонтек так бачить майбутній поєдинок.

"На 100 відсотків це буде непростий матч. Усі наші попередні зустрічі завжди були дуже фізично важкими. Еліна – вкрай досвідчена тенісистка, вона вже пройшла через усе. У будь-якому разі, матч точно буде непростим, тож доведеться викластися на повну", - розповіла польська тенісистка в коментарі Canal+.

В третьому колі Miami Open Світоліна в трьох сетах перемогла чешку Кароліну Мухову. А Свьонтек у двох партіях обіграла Елізе Мертенс із Бельгії.

