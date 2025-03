Свитолина и Свёнтек насыпали комплиментов друг другу перед очным поединком на "тысячнике" в Майами

Встреча состоится в ночь на 25 марта. Ориентировочное начало - 2:30 по киевскому времени.

Свитолина занимает в мировом рейтинге 22-ю строчку, тогда как Свёнтек является второй ракеткой. Однако на корте преимущество польской теннисистки незначительное. Соперницы трижды играли между собой и пока счет - 2:1 в пользу Свёнтек. Интересно, что все эти матчи состоялись на разных покрытиях. В 2021 году полька выиграла на грунте в Риме. В 2023-м Свитолина взяла реванш на травяном корте Уимблдона. А в прошлом сезоне Свентек победила на харде в Дубае.

Свитолину и Свентек объединяют дружеские отношения и уважение друг к другу. В этом году перед открытым чемпионатом Австралии они проводили совместные тренировки. Поэтому, интересно было, что они скажут перед очной встречей, где одной из спортсменок придется зачехлить ракетку.

"Мы с Игой хорошо знаем игру друг друга, мы уже сыграли несколько матчей. В отношении себя я чувствую, что мне нечего терять, я могу только получить, - рассказала Свтолина в эфире Tennis Channel, - Я постараюсь быть готовой для игры с ней, потому что у неё сильный теннис, она великая чемпионка и знает, как побеждать. Конечно, мне надо будет много сделать, чтобы её одолеть, но я готова к этому".

В свою очередь Свёнтек так видит предстоящий поединок.

"На 100 процентов это будет непростой матч. Все наши предыдущие встречи всегда были очень физически тяжелыми. Элина - крайне опытная теннисистка, она уже прошла через все. В любом случае, матч точно будет непростым, поэтому придется выложиться на полную", - рассказала польская теннисистка в комментарии Canal+.

В третьем круге Miami Open Свитолина в трех сетах победила чешку Каролину Мухову. А Свёнтек в двух партиях обыграла Элизе Мертенс из Бельгии.

