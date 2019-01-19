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Свитолина на характере пробилась в четвертый раунд Australian Open

Новости » Спорт    19.01.2019 - 09:44
Свитолина на характере пробилась в четвертый раунд Australian Open
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/AustralianOpen)

Первая ракетка Украины в трех сетах сломила китаянку

Украинская теннисистка Элина Свитолина на характере выиграла поединок третьего круга на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Первая ракетка Украины в борьбе за в четвертый круг обыграла представительницу Китая Чжан Шуай - 4:6, 6:4, 7:5. Свитолина в третьем сете отыгралась при счете 0:3. Продолжительность встречи составила 2 часа и 54 минуты. Стоит отметить, что по ходу игры обе спорсменки обращались за помощью к физиотерапевту. 

За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с американкой Мэдисон Кис (WTA 17).

Элина Свитолина во второй раз сыграет в четвертом раунде соревнований. В прошлом сезоне украинка впервые сумела преодолеть третий раунд в Мельбурне и в итоге дошла до четвертьфинала.

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