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Действующая чемпионка Australian Open Возняцки выбыла в третьем круге

Новости » Спорт    18.01.2019 - 12:22
Действующая чемпионка Australian Open Возняцки выбыла в третьем круге
Фото: Шарапова и Возняцки (twitter.com/AustralianOpen)

Она проиграла российской теннисистке Марие Шараповой

Действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) Каролина Возняцки выбыла из соревнований в Мельбурне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Представительница Дании проиграла в матче третьего круга российской теннисистке Марие Шараповой со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

За выход в четвертьфинал соревнований в Мельбурне Шарапова поспорит с австралийкой Эшли Барти (WTA 15).

В финале Australian Open-2018 Возняцки со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 победила румынку Симону Халеп, которая в этом году пробилась в третий круг турнира. Накануне теннисистка, которая сейчас является первой ракеткой мира, одолела американку Софию Кенин (6:3, 6:7 (5:7), 6:4). За выход в четвертый круг Australian Open-2019  Халеп поспорит с американкой Винус Уильямс.

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