Действующая чемпионка Australian Open Возняцки выбыла в третьем круге

Она проиграла российской теннисистке Марие Шараповой
Действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) Каролина Возняцки выбыла из соревнований в Мельбурне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.
It was the runner vs the gunner on RLA.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2019
The gunner won.https://t.co/RWNj9OjbIQ#AusOpen pic.twitter.com/3Dh1MvW9f1
Представительница Дании проиграла в матче третьего круга российской теннисистке Марие Шараповой со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.
DOWN GOES THE CHAMP!@MariaSharapova shocks Wozniacki in a classic, 6-4 4-6 6-3.#AusOpen pic.twitter.com/e1qNQ5ZUS7— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2019
За выход в четвертьфинал соревнований в Мельбурне Шарапова поспорит с австралийкой Эшли Барти (WTA 15).
Up next for Maria Sharapova? Ash Barty.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2019
Who ya got? #AusOpen pic.twitter.com/wCmJotnLrw
В финале Australian Open-2018 Возняцки со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 победила румынку Симону Халеп, которая в этом году пробилась в третий круг турнира. Накануне теннисистка, которая сейчас является первой ракеткой мира, одолела американку Софию Кенин (6:3, 6:7 (5:7), 6:4). За выход в четвертый круг Australian Open-2019 Халеп поспорит с американкой Винус Уильямс.