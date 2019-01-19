Світоліна на характері пробилася до четвертого раунду Australian Open

Перша ракетка України в трьох сетах зломила китаянку
Українська тенісистка Еліна Світоліна на характері виграла поєдинок третього кола на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open) у Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.
.@ElinaSvitolina is steeling herself for a second-week push after a stirring comeback in 3R https://t.co/BtB6BWiG6s#AusOpen pic.twitter.com/vvbUdSklIW— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2019
Перша ракетка України в боротьбі за в четверте коло обіграла представницю Китаю Чжан Шуай - 4:6, 6:4, 7:5. Світоліна у третьому сеті відігралася за рахунку 0:3.
Svitolina gets one of her breaks back.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2019
Still trails 1-3 in the third.#AusOpen pic.twitter.com/YxESpvKXTi
Тривалість зустрічі склала 2 години і 54 хвилини. Варто зазначити, що під час гри обидві спорсменки зверталися за допомогою до фізіотерапевта.
За вихід до чвертьфіналу Світоліна посперечається з американкою Медісон Кіс (WTA 17).
.@Madison_Keys is into the second week!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2019
Def. #Mertens 6-3 6-2 to set up a 4R clash vs #Svitolina.#AusOpen #GameSetMatch pic.twitter.com/yI8ANTgl4p
Еліна Світоліна вдруге зіграє в четвертому раунді змагань. Минулого сезону українка вперше зуміла подолати третій раунд в Мельбурні і в підсумку дійшла до чвертьфіналу.
Нагадаємо, чинна чемпіонка Australian Open Кароліна Возняцкі в третьому колі вибула зі змагань в Мельбурні.