Світоліна на характері пробилася до четвертого раунду Australian Open

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/AustralianOpen)

Перша ракетка України в трьох сетах зломила китаянку

Українська тенісистка Еліна Світоліна на характері виграла поєдинок третього кола на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open) у Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Перша ракетка України в боротьбі за в четверте коло обіграла представницю Китаю Чжан Шуай - 4:6, 6:4, 7:5. Світоліна у третьому сеті відігралася за рахунку 0:3.

Svitolina gets one of her breaks back.



Still trails 1-3 in the third.#AusOpen pic.twitter.com/YxESpvKXTi — #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2019

Тривалість зустрічі склала 2 години і 54 хвилини. Варто зазначити, що під час гри обидві спорсменки зверталися за допомогою до фізіотерапевта.

За вихід до чвертьфіналу Світоліна посперечається з американкою Медісон Кіс (WTA 17).

Еліна Світоліна вдруге зіграє в четвертому раунді змагань. Минулого сезону українка вперше зуміла подолати третій раунд в Мельбурні і в підсумку дійшла до чвертьфіналу.

Нагадаємо, чинна чемпіонка Australian Open Кароліна Возняцкі в третьому колі вибула зі змагань в Мельбурні.