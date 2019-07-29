Світоліна готується до старту на турнірі в Сан-Хосе

Фото: Світоліна на турнірі Вімблдон (twitter.com/Wimbledon)

Українка отримала перший номер посіву

Перша ракетка України Еліна Світоліна прилетіла в Сан-Хосе (США), де на цьому тижні зіграє на турнірі серії WTA Premier Mubadala Silicon Valley Classic. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Сьома ракетка світу отримала в Сан-Хосе перший номер посіву і почне свої виступи з другого кола. Її суперницею стане переможниця протистояння між чинною чемпіонкою турніру румункою Міхаелою Бузернеску і росіянкою Дариною Касаткиной.

WTA Premier Світоліна виступала на Mubadala Silicon Valley Classic лише раз - в 2015 році. Тоді турнір ще проводився в Стенфорді і українка дійшла до півфіналу.

Нагадаємо, Світоліна зупинилася за крок від фіналу Вімблдону.

Вийшовши в півфінал, Еліна оновила свій, а також національний рекорд. Раніше ніхто з українців не досягав навіть чвертьфінальної стадії "Великого шолома" (Grand Slam).