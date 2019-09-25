Свитолина гарантировала себе место в топ-8 чемпионской гонки WTA

Первая ракетка Украины и третья в мире Элина Свитолина не опустится ниже восьмой строчки в чемпионской гонке WTA, список которого обновится в следующий понедельник. Об этом информирует портал "Большой теннис Украины".

Гарантировать место в топ-8 позволил выход украинки в четвертьфинал на турнире в Ухане и поражение в третьем круге голландки Кики Бертенс.

Никто из тех теннисисток, которые еще продолжают борьбу на турнирах этой недели, теперь не обойдут украинку по очкам. Свитолина может улучшить свои позиции, выиграв уже в следующем матче против американки Элисон Риск: победа в четвертьфинале позволит Элине занять 7 место.

Отметим, именно первая восьмерка теннисисток квалифицируется на Итоговый турнир. Места в нем себе уже гарантировали австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова.

Напомним, Свитолина назвала Итоговый турнир WTA своей целью на концовку сезона. В случае успешного выступления на турнире в Ухане, украинка увеличит свои шансы на участие в турнире, где ей необходимо защитить прошлогодний титул.

Итоговый турнир WTA пройдет с 27 октября по 3 ноября 2019 года в китайском Шэньчжэне.