Свитолина завоевала первый титул после возобновления сезона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей турнира международной серии WTA в Страсбурге (Франция). В финальном матче украинка переиграла Елену Рыбакину из Казахстана.

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Первый сет украинка выиграла 6:4, во втором уступила - 1:6, а третий взяла со счетом 6:2. Для теннисисток это был первый очный поединок

Свитолина завоевала свой 15 титул WTA в карьере и 8 - в категории International.

Для Элины Свитолиной это был второй финал в этом году: в конце февраля Свитолина победила на турнире WTA International в Монтеррее.

Уже завтра Свитолина стартует в основной сетке Ролан Гаррос, где также сыграют еще четыре представительници Украины: Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая.

Напомним, из-за пандемии коронавируса было приостановлено проведение всех теннисных турниров до начала августа.