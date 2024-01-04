Світоліна з ефектним камбеком переграла переможницю US Open-2021 в Окленді

Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала британку Емму Радукану в 1/8 фіналу новозеландського турніру Auckland Open.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
ASB Classic Auckland Open, 2-й раунд
Радукану – Світоліна – 1:2 (7:6, 6:7, 1:6)
Гаряче на корті стало вже в третьому геймі. Радукану всерйоз націлилася на брейк і з шостої (!) спроби таки дотиснула українку на її подачі. Розчарована Світоліна тут же легко віддала ще два гейми, але швидко опанувала ситуацію і продовжила боротьбу.
Зі, здавалося, неминучого фіаско (1:5) вітчизняна тенісистка зуміла повернутися до гри, набравши 5 пунктів поспіль. Так Світоліна гарантувала собі тай-брейк, але в додатковому розіграші удача відвернулася від неї, а британка реалізувала другий сет-пойнт.
Зі старту другої партії розпочався обмін брейками. Уже до середини сету Радукану та Світоліна двічі набрали пункти на чужих подачах (3:3) та далі зосередилися на власних. Справа знову дійшла до тай-брейку, але цього разу тут перемогла українська тенісистка та перевела матч у вирішальну партію.
Світоліна на емоційному підйомі просто зім'яла опонентку. Вона з двома брейками повела 5:0, дозволила Радукану розмочити рахунок і холоднокровно завершила поєдинок на власну користь. У наступному колі українка зустрінеться з чешкою Маріє Боузковою (5 січня).
Нагадаємо, нещодавно склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.
До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.