Свитолина с эффектным камбэком обыграла победительницу US Open-2021 в Окленде

Украинская теннисистка Элина Свитолина одолела британку Эмму Радукану в 1/8 финала новозеландского турнира Auckland Open.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
ASB Classic Auckland Open, 2-й раунд
Радукану – Свитолина – 1:2 (7:6, 6:7, 1:6)
Жарко на корте стало уже в третьем гейме. Радукану всерьез нацелилась на брейк и с шестой (!) попытки все-таки дожала украинку на ее подаче. Разочарованная Свитолина тут же легко отдала еще два гейма, но быстро овладела ситуацией и продолжила борьбу.
Со, казалось, неизбежного фиаско (1:5) отечественная теннисистка сумела вернуться в игру, набрав 5 пунктов подряд. Так Свитолина гарантировала себе тай-брейк, но в дополнительном розыгрыше удача отвернулась от нее, а британка реализовала второй сет-пойнт.
Со старта второй партии начался обмен брейками. Уже к середине сета Радукану и Свитолина дважды набрали пункты на чужих подачах (3:3) и сосредоточились на собственных. Дело снова дошло до тай-брейка, но в этот раз победила украинская теннисистка и перевела матч в решающую партию.
Свитолина на эмоциональном подъеме просто смяла оппонентку. Она с двумя брейками повела 5:0, позволила Радукану размочить счет и хладнокровно завершила поединок в свою пользу. В следующем круге украинка встретится с чешкой Марие Боузковой (5 января).
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