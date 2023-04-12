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Світоліна додала нові турніри в графік перед "Ролан Гарросом"

Фото: Еліна Світоліна прагне набрати форму перед мейджором у Парижі (facebook.com/CreditOneCharlestonOpen)
Автор: Антон Федорців

Найсильніша українська тенісистка в історії Еліна Світоліна поповнила перелік змагань перед Відкритим чемпіонатом Франції ще трьома ґрунтовими турнірами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БТУ.

28-річна українка запланувала виступи загалом на шести турнірах перед "Ролан Гарросом". Після вильоту в американському Чарльстоні вона 12 квітня візьме старт у швейцарському К'яссо.

Раніше Світоліна отримала вайлдкард на турнір у португальському Оейраші. Тепер до списку виступів додалися змагання в Сен-Мало (1-7 травня), Римі (9-20 травня) та Страсбурзі (21-27 травня). На французькі турніри українська тенісистка отримала запрошення організаторів, а ось у Римі виступатиме з т. зв. захищеним рейтингом.

У цьому ж статусі Світоліна стартуватиме і на "Ролан Гарросі". Ґрунтовий мейджор розпочнеться 28 травня і триватиме до 11 червня. Найкращий результат екс-першої ракетки України в Парижі – чвертьфінал (2015, 2017, 2020).

На початку тижня Світоліна повернулася до рейтингу WTA з першим набраним за рік очком. Найсильнішою українкою залишилася Ангеліна Калініна (35-те місце). Лише на три сходинки нижче перебуває Марта Костюк.

До слова, раніше Вімблдон розіслав тенісистам із РФ і Білорусі список вимог для участі в мейджорі 2023 року.

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ТеннисЭлина Свитолина