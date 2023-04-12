Свитолина добавила новые турниры в график перед "Ролан Гарросом"

28-летняя украинка запланировала выступления на шести турнирах перед "Ролан Гарросом". После вылета в американском Чарльстоне она 12 апреля стартует в швейцарском Кьяссо.

Ранее Свитолина получила уайлд-кард на турнир в португальском Оэйраше. Теперь к списку выступлений добавились соревнования в Сен-Мало (1-7 мая), Риме (9-20 мая) и Страсбурге (21-27 мая). На французские турниры украинская теннисистка получила приглашение организаторов, а вот в Риме выступит с т. н. защищенным рейтингом.

В этом же статусе Свитолина будет стартовать и на "Ролан Гарросе". Грунтовый мэйджор начнется 28 мая и продлится до 11 июня. Лучший результат экс-первой ракетки Украины в Париже – четвертьфинал (2015, 2017, 2020).

В начале недели Свитолина вернулась в рейтинг WTA с первым набранным в течение года очком. Сильнейшей украинкой осталась Ангелина Калинина (35-е место). Лишь на три ступени ниже находится Марта Костюк.