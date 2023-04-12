RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Свитолина добавила новые турниры в график перед "Ролан Гарросом"

Фото: Элина Свитолина стремится набрать форму перед мэйджором в Париже (facebook.com/CreditOneCharlestonOpen)
Автор: Антон Федорцив

Сильнейшая украинская теннисистка в истории Элина Свитолина пополнила перечень соревнований перед Открытым чемпионатом Франции еще тремя грунтовыми турнирами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БТУ.

28-летняя украинка запланировала выступления на шести турнирах перед "Ролан Гарросом". После вылета в американском Чарльстоне она 12 апреля стартует в швейцарском Кьяссо.

Ранее Свитолина получила уайлд-кард на турнир в португальском Оэйраше. Теперь к списку выступлений добавились соревнования в Сен-Мало (1-7 мая), Риме (9-20 мая) и Страсбурге (21-27 мая). На французские турниры украинская теннисистка получила приглашение организаторов, а вот в Риме выступит с т. н. защищенным рейтингом.

В этом же статусе Свитолина будет стартовать и на "Ролан Гарросе". Грунтовый мэйджор начнется 28 мая и продлится до 11 июня. Лучший результат экс-первой ракетки Украины в Париже – четвертьфинал (2015, 2017, 2020).

В начале недели Свитолина вернулась в рейтинг WTA с первым набранным в течение года очком. Сильнейшей украинкой осталась Ангелина Калинина (35-е место). Лишь на три ступени ниже находится Марта Костюк.

К слову, ранее Уимблдон разослал теннисистам из РФ и Беларуси список требований для участия в мэйджоре 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисЭлина Свитолина