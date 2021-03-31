Свитолина за час прошла в полуфинал турнира в Майами, где встретится с первой ракеткой
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в полуфинал престижного турнира WTA 1000 в Майами (США), победив свою оппонентку из Латвии Анастасию Севастову лишь за один час и 10 минут. Следующий поединок украинка проведет с первой ракеткой мира.
Об этом сообщает пресс-служба турнира WTA.
В поединке 1/4 финала украинская теннисистка одолела Анастасию Севастову (№57 WTA).
Встреча, продолжавшаяся один час и 10 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу украинки. Свитолина впервые в своей карьере стала участницей полуфинала турнира WTA в Майами.
За путевку в финал Элина сразится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.
"Я знаю Эшли давно, и мы уже много раз играли. Она №1, и это невероятное достижение для нее. Она значительно улучшилась за последние три-четыре года, и она на вершине женского тенниса. Это будет сложный матч, но я готова к этому", - сказала Свитолина про свою будущую соперницу.
В последний раз Свитолина и Барти встречались на корте в последнем матче сезона 2019 года, где Барти победила со счетом 6:4, 6:3 и взяла титул в финале Shiseido WTA в Шэньчжэне.
Напомним, 9 марта, первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления в первом же матче на турнире WTA в Дубае. Она уступила россиянке Светлане Кузнецовой.
Свитолина проводила свой первый матч во втором раунде на правах первого сеяного турнира. Первый сет украинка взяла со счетом 6:2. Дальше же игра лучше шла у Кузнецовой, которая выиграла следующие два сета со счетом 6:4 и 6:1. Пока Свитолина остается 5-й в рейтинге WTA.