Свитолина за час прошла в полуфинал турнира в Майами, где встретится с первой ракеткой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в полуфинал престижного турнира WTA 1000 в Майами (США), победив свою оппонентку из Латвии Анастасию Севастову лишь за один час и 10 минут. Следующий поединок украинка проведет с первой ракеткой мира.

В поединке 1/4 финала украинская теннисистка одолела Анастасию Севастову (№57 WTA).

Встреча, продолжавшаяся один час и 10 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу украинки. Свитолина впервые в своей карьере стала участницей полуфинала турнира WTA в Майами.

За путевку в финал Элина сразится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

"Я знаю Эшли давно, и мы уже много раз играли. Она №1, и это невероятное достижение для нее. Она значительно улучшилась за последние три-четыре года, и она на вершине женского тенниса. Это будет сложный матч, но я готова к этому", - сказала Свитолина про свою будущую соперницу.

В последний раз Свитолина и Барти встречались на корте в последнем матче сезона 2019 года, где Барти победила со счетом 6:4, 6:3 и взяла титул в финале Shiseido WTA в Шэньчжэне.