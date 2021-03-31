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Світоліна за годину пройшла у півфінал турніру в Маямі, де зустрінеться із першою ракеткою

Новость на русском → США, Середа 31 березня 2021 10:54
Світоліна за годину пройшла у півфінал турніру в Маямі, де зустрінеться із першою ракеткою Фото: Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA 1000 в Маямі (btu-tennis)
Автор: Андрій Василюк

Перша ракетка України Еліна Світоліна увійшла до півфіналу престижного турніру WTA 1000 в Маямі (США), перемігши свою опонентку з Латвії Анастасію Севастову лише за одну годину і 10 хвилин. Наступний поєдинок українка проведе з першою ракеткою світу.

Про це повідомляє прес-служба турніру WTA.

У поєдинку 1/4 фіналу українська тенісистка здолала Анастасію Севастову (№57 WTA).

Зустріч, яка тривала одну годину і 10 хвилин, завершилася із рахунком 6:3, 6:2 на користь українки. Світоліна вперше у своїй кар’єрі стала учасницею півфіналу турніру WTA в Маямі.

За путівку до фіналу Еліна змагатиметься з першою ракеткою світу австралійкою Ешлі Барті.

"Я знаю Ешлі давно, і ми вже багато разів грали. Вона №1, і це неймовірне досягнення для неї. Вона значно покращилася за останні три-чотири роки, і вона на вершині жіночого тенісу. Це буде складний матч, але я готова до цього", - сказала Світоліна про свою майбутню суперницю.

Востаннє Світоліна і Барті зустрічалися на корті в останньому матчі сезону 2019 року, де Барті перемогла із рахунком 6:4, 6:3 і взяла титул на фіналі Shiseido WTA у Шеньчжені.

Нагадаємо, 9 березня перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи у першому ж матчі на турнірі WTA в Дубаї. Вона поступилася росіянці Світлані Кузнєцовій.

Світоліна проводила свій перший матч у другому раунді на правах першого сіяного турніру. Перший сет українка взяла з рахунком 6:2. Далі ж гра краще йшла у Кузнєцової, яка виграла наступні два сети з рахунком 6:4 і 6:1. Поки Світоліна залишається 5-й у рейтингу WTA.

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