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Свитолина проиграла россиянке и вылетела из турнира в Дубае

Новина українською → Дубай, Вторник 09 марта 2021 17:04
Свитолина проиграла россиянке и вылетела из турнира в Дубае Фото: Элина Свитолина (wtatennis.com)
Автор: Роман Тверденко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления в первом же матче на турнире WTA в Дубае. Она уступила россиянке Светлане Кузнецовой.

Подробности - в материале РБК-Украина.

Свитолина проводила свой первый матч во втором раунде на правах первой сеянной турнира. Первый сет украинка взяла со счетом 6:2. Дальше же игра лучше шла у Кузнецовой, которая выиграла следующие два сета со счетом 6:4 и 6:1. Пока Свитолина остается 5-й в рейтинге WTA.

В итоге на турнире WTA больше не осталось украинок. В понедельник свои матчи первого раунда проиграли Катарина Завацкая и Леся Цуренко.

Призовой фонд турнира в Дубае более 1,8 миллиона долларов. Победительница получит 221,5 тысячу долларов призовых и 900 очков в рейтинг WTA. Больше очков теннисистки могут заработать только на турнирах Большого шлема и на итоговом турнире года.

Напомним, в воскресенье на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях украинка Ярослава Магучих взяла золотую медаль в прыжках в высоту. Соотечественница Ирина Геращенко заработала "серебро" в этой же дисциплине.

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