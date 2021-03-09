Свитолина проиграла россиянке и вылетела из турнира в Дубае
Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления в первом же матче на турнире WTA в Дубае. Она уступила россиянке Светлане Кузнецовой.
Подробности - в материале РБК-Украина.
Свитолина проводила свой первый матч во втором раунде на правах первой сеянной турнира. Первый сет украинка взяла со счетом 6:2. Дальше же игра лучше шла у Кузнецовой, которая выиграла следующие два сета со счетом 6:4 и 6:1. Пока Свитолина остается 5-й в рейтинге WTA.
В итоге на турнире WTA больше не осталось украинок. В понедельник свои матчи первого раунда проиграли Катарина Завацкая и Леся Цуренко.
Призовой фонд турнира в Дубае более 1,8 миллиона долларов. Победительница получит 221,5 тысячу долларов призовых и 900 очков в рейтинг WTA. Больше очков теннисистки могут заработать только на турнирах Большого шлема и на итоговом турнире года.
Comeback COMPLETE— wta (@WTA) March 9, 2021
A 21st career victory in Dubai for @SvetlanaK27, taking down top seed Svitolina to set up a Round 3 clash with Krejcikova!#DDFTennis pic.twitter.com/CE23ZBV2Ca
Напомним, в воскресенье на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях украинка Ярослава Магучих взяла золотую медаль в прыжках в высоту. Соотечественница Ирина Геращенко заработала "серебро" в этой же дисциплине.