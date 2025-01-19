Світоліна на Australian Open 2025 зіграє з дочкою хокеїста "Сокола": коли відбудеться поєдинок

Зустріч розпочнеться 20 січня о 2:30 за київським часом на головному корті – арені Рода Лейвера. Суперницею українки стане "нейтральна" тенісистка з російським паспортом – Вероніка Кудермєтова.

27-річна Кудермєтова посідає в рейтингу WTA 75-ту сходинку. Хоча в її кар'єрі були й кращі часи: в жовтні 2022 року вона була 9-ю ракеткою світу.

На Australian Open 2025 росіянка по черзі обіграла австралійку Олівію Гадецкі (WTA 106) – 6:1, 6:1, британку Кеті Бултер (WTA 25) – 7:6, 2:6, 6:2 та бразилійку Беатріс Хаддад Майя (WTA 17) – 6:4, 6:2. Тож, бачимо, вона зараз у хорошій формі, що дозволяє їй успішно протистояти більш рейтинговим опоненткам.

Світоліна, яка зараз є 27-ю ракеткою світу, раніше двічі грала з Кудермєтовою та двічі поступалась. У 2019 році суперниці зустрічались в другому раунді Кубку Кремля. Той поєдинок росіянка виграла з рахунком – 6:2, 1:6, 7:5. Друга зустріч, у рамках чвертьфіналу турніру в Абу-Дабі (ОАЕ) в 2021 році також завершився на користь Кудермєтової – 5:7, 6:3, 7:6.

Цікавий факт: Кудермєтова – дочка відомого радянського та російського хокеїста Едуарда Кудермєтова. Цей нападник чотири роки своєї кар'єри провів у Києві. У 1990-1992 роках виступав за столичний "Сокіл". А до цього ще два роки провів у фарм-клубі киян – ШВСМ.

Щодо Світоліної, вона вп'яте вийшла у четвертий раунд чемпіонату Австралії. Українка двічі зупинялася на цій стадії (2021 і 2024 роки), і ще двічі виходила у чвертьфінал змагань (2018 і 2019).