Костюк вийшла у чвертьфінал Australian Open 2025: українки встановили національний рекорд

В ніч проти 19 січня дві українські тенісистки провели матчі в парному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

Australian Open 2025, жінки, парний розряд, друге коло

Ангеліна Калініна / Лючія Бронцетті – Беатріс Хаддад Майя / Лаура Зігемунд – 0:6, 6:7

Парний розряд, третє коло

Марта Костюк / Єлена Габріела Русе – Го Ханьюй / Александра Панова – 7:5, 4:6, 7:6

Спочатку на корт вийшла Калінінв, яка разом з італійкою Бронцетті грала поєдинок другого кола проти Беатріс Хаддад Майя з Бразилії та німкені Лаури Зігемунд. Українсько-італійський дует повністю провалив перший сет, віддавши його під нуль. Друга партія пройшла рівно, суперниці довели гру до тай-брейку, де більш настирливими були німкеня та бразилійка.

Калініна таким чином завершила виступи на Australian Open 2025. Раніше вона поступилась у стартовому колі одиночного розряду Онс Жабер з Тунісу. Програш Калініної не завадив українському рекорду – вперше в історії в третє коло австралійського мейджора вийшли три пари, де грають вітчизняні тенісистки. У грі залишилась сестри Людмила та Надія Кіченок, а також Марта Костюк.

Костюк першою з українок вже встигла пройти далі – в чвертьфінал. Разом з румункою Єленою Габріелою Русе вона у драматичному протистоянні, яке тривало понад три години, переграла Го Ханьюй з Китаю та "нейтральну" Александру Панову.

За вихід до півфіналу Костюк і Русе поборються проти Се Шувей (Тайвань) та Єлени Остапенко з Латвії. Цікаво, що Костюк разом з Остапенко зіграли в парі на цьогорічному турнірі Брісбені, що передував Australian Open. Але на мейджор заявились з іншими партнерками. Також нагадаємо, що перед цим Остапенко довго та доволі вдало виступала разом з Людмилою Кіченок.

Втім, Єлена Габріела Русе для Костюк – теж не чужа. Дівчата грали в парі на Відкритому чемпіонаті Австралії-2023, де дісталися півфіналу. Це – найкращий результат Костюк в Австралії у всіх розрядах. А загалом українка вже вп'яте поспіль грає в парних змаганнях на турнірі в Мельбурні.

Загалом станом на 19 січня Україна має на Australian Open 2025 чотири "бойові одиниці". Еліна Світоліна продовжує боротьбу в одиночному розряді, а сестри Кіченок та Костюк – у парному.