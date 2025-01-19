Свитолина на Australian Open 2025 сыграет с дочерью хоккеиста "Сокола": когда состоится поединок

Встреча начнется 20 января в 2:30 по киевскому времени на главном корте - арене Рода Лейвера. Соперницей украинки станет "нейтральная" теннисистка с российским паспортом - Вероника Кудерметова.

27-летняя Кудерметова занимает в рейтинге WTA 75-ю строчку. Хотя в ее карьере были и лучшие времена: в октябре 2022 года она была 9-й ракеткой мира.

На Australian Open 2025 россиянка поочередно обыграла австралийку Оливию Гадецки (WTA 106) - 6:1, 6:1, британку Кэти Бултер (WTA 25) - 7:6, 2:6, 6:2 и бразильянку Беатрис Хаддад Майя (WTA 17) - 6:4, 6:2. Поэтому, видим, она сейчас в хорошей форме, что позволяет ей успешно противостоять более рейтинговым оппоненткам.

Свитолина, которая сейчас является 27-й ракеткой мира, ранее дважды играла с Кудерметовой и дважды уступала. В 2019 году соперницы встречались во втором раунде Кубка Кремля. Тот поединок россиянка выиграла со счетом - 6:2, 1:6, 7:5. Вторая встреча, в рамках четвертьфинала турнира в Абу-Даби (ОАЭ) в 2021 году также завершилась в пользу Кудерметовой - 5:7, 6:3, 7:6.

Интересный факт: Кудерметова - дочь известного советского и российского хоккеиста Эдуарда Кудерметова. Этот нападающий четыре года своей карьеры провел в Киеве. В 1990-1992 годах выступал за столичный "Сокол". А до этого еще два года провел в фарм-клубе киевлян - ШВСМ.

Что касается Свитолиной, она в пятый раз вышла в четвертый раунд чемпионата Австралии. Украинка дважды останавливалась на этой стадии (2021 и 2024 годы), и еще дважды выходила в четвертьфинал соревнований (2018 и 2019).